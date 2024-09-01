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        Hatay'da damperi açık unutulan tır, trafik levhalarını devirdi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde damperi açık unutulan tırın trafik levhalarına çarpması sonucu yol trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 01.09.2024 - 19:26
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        Hatay'da damperi açık unutulan tır, trafik levhalarını devirdi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde damperi açık unutulan tırın trafik levhalarına çarpması sonucu yol trafiğe kapandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen damperi açık unutulan 27 AEK 578 tır, Azganlık Mahallesi mevkisinde trafik levhalarına çarptı.

        Devrilen levhalar nedeniyle yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

        Trafik levhalarının belediye ekiplerince yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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