Hatay'da damperi açık unutulan tır, trafik levhalarını devirdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde damperi açık unutulan tırın trafik levhalarına çarpması sonucu yol trafiğe kapandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde damperi açık unutulan tırın trafik levhalarına çarpması sonucu yol trafiğe kapandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen damperi açık unutulan 27 AEK 578 tır, Azganlık Mahallesi mevkisinde trafik levhalarına çarptı.
Devrilen levhalar nedeniyle yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik levhalarının belediye ekiplerince yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.
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