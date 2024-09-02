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        Hatay'da Grup Anavarza konser verdi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Grup Anavarza konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:28
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        Hatay'da Grup Anavarza konser verdi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Grup Anavarza konser verdi.

        Dörttaş Sahili'nde düzenlenen konserde grup, şarkılar seslendirdi.

        Dinleyicilerin şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda Belediye Başkanı Bahadır Amaç, gruba teşekkür ederek çiçek verdi.

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