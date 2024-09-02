Hatay'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 bin 301 obje ele geçirildi

Operasyonla ilgili 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Reyhanlı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 bin 649 sikke ile 100 yüzük, 22 kolye ucu, 2 altın yüzük, 310 gözyaşı şişesi, 836 kandil, 382 değişik ebat ve şekillerde metal ele geçirdi.

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