Hatay'da ruhsatsız 23 tabanca ele geçirildi
Hatay'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 23 tabanca ele geçirildi.
Hatay'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 23 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ağustos-2 Eylül'de il genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, ruhsatsız 23 tabanca, 3 kilo 920 gram esrar, 1550 litre kaçak içki, 150 kök kenevir ele geçirildi.
Ekipler operasyonlarda, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.