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        Hatay'da komşusunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:28
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        Hatay'da komşusunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta otluk alanda bulunan kadın cesediyle ilgili çalışma başlattı.

        Cesedin, yabancı uyruklu R.Z'ye ait olduğu tespit edildi.

        R.Z'nin boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine, bölgedeki güvelik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki ifadesinde H.K'nin, komşusu R.Z'yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

        Öte yandan H.K'nin evinde, R.Z'ye ait olduğu tespit edilen ziynet eşyaları bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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