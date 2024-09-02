Hatay'da komşusunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta otluk alanda bulunan kadın cesediyle ilgili çalışma başlattı.
Cesedin, yabancı uyruklu R.Z'ye ait olduğu tespit edildi.
R.Z'nin boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine, bölgedeki güvelik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde H.K'nin, komşusu R.Z'yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Öte yandan H.K'nin evinde, R.Z'ye ait olduğu tespit edilen ziynet eşyaları bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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