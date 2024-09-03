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        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 09:11 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:11
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        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaağaç Övündük Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İş yerinde hasara yol açan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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