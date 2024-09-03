Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaağaç Övündük Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İş yerinde hasara yol açan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
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