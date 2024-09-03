Hatay'da dere yatağına düşen kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dere yatağına düşmesi sonucu yaralanan kişi itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dere yatağına düşmesi sonucu yaralanan kişi itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Narlıca Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, dengesini kaybetmesi nedeniyle dere yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kazazede, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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