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        Hatay'da sağlıksız koşullarda üretim yapan 3 işletme mühürlendi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı belirlenen 3 iş yeri kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:48
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        Hatay'da sağlıksız koşullarda üretim yapan 3 işletme mühürlendi
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı belirlenen 3 iş yeri kapatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ihbar üzerine şekerleme, süt ürünü ve unlu mamul satılan 3 işletmeyi inceledi.

        İncelemede sağlıksız ortamda üretim yapıldığı tespit edilen işletmeler mühürlendi, sahipleri hakkında işlem yapıldı.

        Çalışmada ele geçirilen 2 kilo 885 gram süt ürünü ile 1 kilo 557 gram lokum ve cezerye imha edildi.

        Galeri
        Galeri

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