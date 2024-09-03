Hatay'da sağlıksız koşullarda üretim yapan 3 işletme mühürlendi

Çalışmada ele geçirilen 2 kilo 885 gram süt ürünü ile 1 kilo 557 gram lokum ve cezerye imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ihbar üzerine şekerleme, süt ürünü ve unlu mamul satılan 3 işletmeyi inceledi.

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