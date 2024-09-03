Hatay'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan cipte hasar oluştu.
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan cipte hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VP 1461 plakalı cipin motor kısmı, Bakras Mahallesi'nde alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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