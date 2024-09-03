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        Hatay'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan cipte hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:32 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:51
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        Hatay'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan cipte hasar oluştu.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VP 1461 plakalı cipin motor kısmı, Bakras Mahallesi'nde alev aldı.

        Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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