Hatay'da konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde, konteyner kentte sinema etkinliği yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, konteyner kentte sinema etkinliği yapıldı.
Derince Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Geçici Konaklama Merkezi'ndeki etkinlikte depremzedeler, Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen'in rol aldığı "Neşeli Günler" isimli filmi izledi.
Film sırasında çocuklara dondurma ve mısır dağıtıldı.
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