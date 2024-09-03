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        Hatay'da konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, konteyner kentte sinema etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:44 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:58
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        Hatay'da konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde, konteyner kentte sinema etkinliği yapıldı.

        Derince Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Geçici Konaklama Merkezi'ndeki etkinlikte depremzedeler, Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen'in rol aldığı "Neşeli Günler" isimli filmi izledi.

        Film sırasında çocuklara dondurma ve mısır dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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