Hatay, depreme dayanaklı okullarla yeni eğitim öğretim yılına hazır

LALE KÖKLÜ - 6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok okulun kullanılamaz hale geldiği Hatay'da, 100 okul inşa edildi, 71 okulda güçlendirme yapıldı, 422 okul bakım ve onarımdan geçirildi.

Afette, eğitim kurumlarından 3'te 1'inin hasar aldığı kentte, ilçeler dahil 1604 eğitim binasından 210'u yıkıldı.

Depremlerde orta hasar alan 180 okulun 141'i için güçlendirme kararı çıkarıldı, bunlardan 71'inde çalışmalar tamamlanarak eskisinden daha güçlü hale getirildi. Kent genelindeki 422 okulda da bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Afetin ardından Hatay'a 100 yeni okul da kazandırıldı.

Böylece depremin ağır tahribat yarattığı Hatay'da, 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar tamamlandı. - "Okullarımız güçlü zeminlere inşa edildi" Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim dönemine okul sayısı, fiziki ve teknik yeterlilik bakımından geçen yıla oranla daha güçlü ve donanımlı başlayacaklarını söyledi. Depremde hasar alan okullarda güçlendirme çalışmalarının yanı sıra 100 yeni okulun da 9 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"2024-2025 eğitim öğretim yılımızın açılışında inşallah 400 binden fazla öğrencimizle aynı heyecanı paylaşmış olacağız. Yaşadığımız depremin acısı hala içimizde, en karanlık anlarda bile bizi aydınlığa çıkaracak, geleceğe güçlü bir şekilde ilerlememizi sağlayacak olan eğitimdir. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz bu noktada müsterih olsunlar, 9 Eylül'de eğitime başlayacakları okullarımız eskisinden daha güzel ve güçlü olacak. Hataylı hemşehrilerim bilsinler ki mevcut okullarımız depreme daha dayanıklı hale getirildi. Yeni yapılan betonarme okullarımız güçlü zeminlere inşa edildi, kimi bölgelerde yaptığımız hafif çelik okullarımız, yüksek şiddetli depremlerde bile asla hasar almayacak şekilde inşa edildi."

- Yeni okul binalarının inşaatı sürüyor Hatay'da 121 okul binasının inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Masatlı, 34 yeni okulun yapımı için de planlama yaptıklarını söyledi. Kent genelinde eğitim seviyesinin yüksekliğine dikkati çeken Masatlı, "Hatay'ın eğitime verdiği önem son sınavlarda da belli oldu. 352 LGS Türkiye birincisinden 10'u Hatay'ımızdan çıktı, yine son üniversite seçme sınavında ilk 1000 öğrenci içerisinde 25 Hataylı öğrencimiz var." diye konuştu.