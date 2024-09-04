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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:13
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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

        Karlısu Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.

        Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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