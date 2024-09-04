Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.
Karlısu Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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