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        Depremlerden etkilenen Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan lise açıldı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yapılan Cem Eren Anadolu Lisesi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:28
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan lise açıldı
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yapılan Cem Eren Anadolu Lisesi törenle açıldı.

        Çamaltı Mahallesi'nde, iş insanı Ahmet Eren ve Cem Eren'in destekleriyle yapılan 24 derslikli lisenin açılışı İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katımıyla gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen il olduğunu hatırlattı.

        Depremlerde eğitim kurumlarının da hasar aldığını belirten Karaloğlu, şöyle devam etti:

        "Çok hızlı müdahaleyle eğitimi kesintisiz hale getirerek Hatay'da devam ettiriyoruz. Bugün tamamlanan, devam eden ve proje aşamasında olan okul ve dersliklerimiz tamamlandığında, Hatay'da 5 Şubat 2023'teki derslik sayımıza 2 bin yeni derslik daha ilave olacak. Ortalama 14 bin 500 sayısında olan derslik sayımızı, ortalama 17 bin derslik sayısına ulaştıracağız."

        Hayırseverlere de desteklerinden dolayı teşekkür eden Karaloğlu, Hatay'ın eğitim sisteminin inşa ve ihya faaliyetleriyle deprem öncesinden daha iyi konuma geleceğini söyledi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da depremlerde kentteki konutların yanı sıra çok sayıda okulun da yıkıldığını belirterek, "Eğitim ve öğretime başlama bakımından süratle tarihin en büyük iyileştirme operasyonunu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında, bakanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimizle hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle başlattık. İlk önce 422 okulumuzu bakım ve onarımdan geçirttik, devamında derslik sayısı 718 olan 100 okulumuzu da eğitim öğretim hizmetine aldık." diye konuştu.

        Hayırseverlere de desteklerinden dolayı teşekkür eden Masatlı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Törende, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile iş insanı Ahmet Eren de konuşma yaptı.

        Açılışı yapılan ve sınavla öğrenci alan okulda bu yıl 750 öğrenci eğitim görecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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