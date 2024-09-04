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        Hatay'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:20
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        Hatay'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde 1 Eylül'de H.H'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı genişletti.

        Çalışma kapsamında ekipler, kimliğini tespit ettiği 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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