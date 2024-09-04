Hatay'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde 1 Eylül'de H.H'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı genişletti.
Çalışma kapsamında ekipler, kimliğini tespit ettiği 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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