Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 DG 988 plakalı otomobil, Haymaseki Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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