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        Hatay'da öğrenciler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekranda izledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:39
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        Hatay'da öğrenciler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekranda izledi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca gerçekleştirilen yaz okuluna katılan 150 öğrenci için İskenderun Gençlik Merkezi'ne ekran kuruldu.

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları izleyen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, müsabaka aralarında öğrenciler için ödüllü bilgi yarışması düzenleyeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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