Hatay'da öğrenciler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekranda izledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca gerçekleştirilen yaz okuluna katılan 150 öğrenci için İskenderun Gençlik Merkezi'ne ekran kuruldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları izleyen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, müsabaka aralarında öğrenciler için ödüllü bilgi yarışması düzenleyeceklerini söyledi.
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