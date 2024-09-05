İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla buluştu
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.
Giriş: 05.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:16
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.
Güneş ile beraberindeki polis ekipleri, Yıldırım ve Gültepe mahallelerini ziyaret etti.
Muhtarlar, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Güneş, yaptıkları çalışmaları anlattı.
Güneş, katılımcıların taleplerini de dinledi.
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