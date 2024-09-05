Hatay'da denizde yasa dışı avlanan 2 balıkçıya ceza
Hatay'ın Erzin ilçesinde, denizde yasa dışı balık avladıkları tespit edilen 2 kişiye para cezası uygulandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, denizde yasa dışı balık avladıkları tespit edilen 2 kişiye para cezası uygulandı.
İçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Burnaz sahilinde denetim yaptı.
Denetimde 2 kişinin yasa dışı ağlarla balık tuttukları belirlendi.
Ağlarına el konulan 2 kişiye para cezası uygulandı.
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