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        Hatay'da denizde yasa dışı avlanan 2 balıkçıya ceza

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, denizde yasa dışı balık avladıkları tespit edilen 2 kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:26
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        Hatay'da denizde yasa dışı avlanan 2 balıkçıya ceza
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, denizde yasa dışı balık avladıkları tespit edilen 2 kişiye para cezası uygulandı.

        İçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Burnaz sahilinde denetim yaptı.

        Denetimde 2 kişinin yasa dışı ağlarla balık tuttukları belirlendi.

        Ağlarına el konulan 2 kişiye para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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