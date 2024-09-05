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        Hatay'da üretilen alıcın hasadına başlandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde yetiştirilen alıçlar hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:59
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        Hatay'da üretilen alıcın hasadına başlandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde yetiştirilen alıçlar hasat edildi.

        İlçede sezonun ilk alıç hasadı, çiftçi Abdulkerim Kahlar'ın Benlidere Mahallesi'ndeki tarlasında yapıldı.

        Tarım işçilerince dalından toplanan ürünler, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşındı.

        Kilogramı 200 liradan alıcı bulan alıçlar, ilçe haline götürüldü.

        Hasata katılan Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Gül ile İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi.

        Belediye Başkanı Gül, gazetecilere, alıç üretiminin bölge tarımı için önem taşıdığını söyledi.

        Çiftçi Kahlar da meyvelerin tat ve aromasından memnun olduklarını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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