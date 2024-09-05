Hatay'da üretilen alıcın hasadına başlandı

Çiftçi Kahlar da meyvelerin tat ve aromasından memnun olduklarını anlattı.

Hasata katılan Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Gül ile İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi.

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