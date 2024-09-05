Hatay'da kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 440 lira ceza verildi
Hatay'ın Defne ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 440 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 440 lira ceza uygulandı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmece Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 51 bin 440 lira ceza kesildi.
Ekipler, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlattı.
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