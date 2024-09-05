Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Erzin ilçesinde 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
İşletmedeki incelemede 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri, iş yeri sahibi H.S'yi gözaltına aldı.
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