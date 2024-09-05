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        Hatay'da kompresörün içinde 315 gram sentetik uyuşturucu bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobildeki hava kompresörüne gizlenmiş 315 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 18:09 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:12
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        Hatay'da kompresörün içinde 315 gram sentetik uyuşturucu bulundu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobildeki hava kompresörüne gizlenmiş 315 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili kontrol noktasında durdurdu.

        Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, hava kompresörünün içinde 315 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Ekipler, otomobildeki Ş.Ö. ve A.B'yi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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