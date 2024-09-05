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        İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiası yalanlandı

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 22:54 Güncelleme: 05.09.2024 - 22:54
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        İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiası yalanlandı
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        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Demiryürek, sosyal medya hesabından M çiçeği virüsü iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

        "Bazı sosyal medya hesaplarından yayılan, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur."

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