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        İskenderun'da denetimlerde aranan 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik denetimlerde, aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 08:56 Güncelleme: 06.09.2024 - 08:56
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        İskenderun'da denetimlerde aranan 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik denetimlerde, aranan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hurdacılara yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde, 4 iş yerinin ruhsatsız, 1 işletmenin de ikinci el eşya alım-satım belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

        Ayrıca denetimlerde aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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