Hatay Valisi Masatlı, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmalarını anlattı:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok eğitim kurumunun hasar aldığı kentte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan çalışmaları ve hazırlıkları açıkladı.

Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan ve güçlendirmesi tamamlanarak hizmete açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Masatlı, sahada 7 gün 24 saat esaslı yürüttükleri çalışmalar kapsamında yeni eğitim öğretim dönemine daha güçlü başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremlerde eğitim kurumlarının neredeyse 3'te 1'inin hasar alarak kullanılamaz hale geldiğine dikkati çeken Masatlı, şöyle konuştu: "Yeni öğretim yılımıza, geçtiğimiz yıla oranla okul sayımız, fiziki ve teknik yeterliliğimiz, eğitim kadromuz bakımından daha güçlü bir şekilde başlayacağımızı ifade etmek isterim. Asırların afetinde 1604 olan eğitim kurumlarımızdan maalesef 210'u yıkıldı. Bununla birlikte orta hasarlı olan 180 eğitim kurumumuzdan 141'inde güçlendirme kararı aldık. Güçlendirme kararı çıkan eğitim kurumlarımızın da yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda kasımda neredeyse tamamını tamamlamış olacağız."

Masatlı, 6 Şubat 2023'ten bu yana az hasar alan 7 bin 430 dersliğin de bakım, onarım çalışmalarını tamamladıklarını vurguladı. Gelecek yıl il genelinde derslik sayısını 16 bin 700'e çıkarmayı planladıklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti: "Güçlü devletimiz eliyle ve hayırseverlerimizin desteğiyle 6 Şubat 2023'ten bugüne kadar 100 okulumuzu açtık. İnşallah 9 Eylül'e kadar 6 okulumuzu daha açıp 742 dersliği, Hatay'ımızdaki çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bununla birlikte şu anda 15 ilçemizde eş zamanlı olarak 117 eğitim kurumumuzun da inşaatları devam ediyor. Bu inşaatlarımızın tamamlanmasıyla 1788 yeni dersliğe daha kavuşmuş olacağız. Devletimizin yatırım planları devam ederken bir yandan da hayırseverlerimizle imzaladığımız okul yapım protokollerimiz de devam etmektedir. Şu anda da 34 yeni okulumuz, 447 yeni dersliğimiz bu kapsamda ihale edildi ve planlaması da yapıldı. Özetlemek gerekirse; 5 Şubat 2023 tarihinde bizlerin derslik sayısı 14 bin 700 idi, yaptığımız çalışmalar, inşaatlarımızla birlikte en kısa zamanda inşallah bu derslik sayımız önümüzdeki yıl 16 bin 700'e çıkacaktır."