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        Hatay'da ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlendi

        Hatay'ın Defne ilçesinde ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:59 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:07
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        Hatay'da ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlendi
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        Hatay'ın Defne ilçesinde ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

        Kendi ürünlerini hazırlayan yaklaşık 50 kişi Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir parkta stant kurarak ürünlerini çevredeki vatandaşlara satmaya çalıştı.

        Vatandaşlar her cuma günü stant kurarak ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

        Kermeste, kömbe, ev yemekleri, kozmetik ürünler, yöresel ürünler, el işi çantaları, sebze, meyve giyim gibi ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor.

        Düzenlenen kermesin sorumlusu Mehmet Yarcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık mayıs ayının sonundan itibaren Subaşı Parkı'nda emekçi kadınlarla kermeste olduğunu söyledi.

        Kadınların ürettiği ürünleri şehir dışına da satmak istediklerini belirten Yarcan, şöyle devam etti:

        "Kermeste kömbeden yemeğe, kozmetiğe, yöresel ürünlere, el işi çantalara, sebze meyve ve giyime kadar her türlü ürün satılmaktadır. Burada aslında şehir dışına da yöresel ürünlerimizi, kadınların emeğini göndermek istiyoruz, amacımız şehir dışına ulaşmak, insanların burada ayakta kalmasını sağlayacak işleri yapmak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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