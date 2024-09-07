Hatay'da depremzedeler için kütüphane açıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteyner kentlere yakın noktada, belediye tarafından kurulan "Atatürk Kütüphanesi" törenle açıldı.

Numuneevler Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen çocukların eğitimine katkı amacıyla prefabrik kütüphane kuruldu.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, açılışı yapılan kütüphanede 5 bin kitabın bulunduğunu söyledi.

Kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Altay, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki öğrencilerimiz ders çalışmak, araştırma yapmak anlamında bu tür kütüphaneye yoğun bir şekilde ihtiyaç duymaktadır. İnşallah bundan sonraki yıllarda ilçemize içinde kütüphanenin de bulunduğu bir kültür merkezi kazandırmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.