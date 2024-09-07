Hatay'da kadınların hazırladığı ürünler sergilendi
Hatay'ın Payas ilçesinde, "El Emeği Festivali" düzenlendi.
Hatay'ın Payas ilçesinde, "El Emeği Festivali" düzenlendi.
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte, 500 kadının hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.
Programa katılan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, ev hanımlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve üreten kadınları desteklediklerini söyledi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Altan ve diğer katılımcılar, kadınların hazırladıkları ürünleri inceledi.
Çocuklara yönelik palyaço gösterisinin yapıldığı etkinlikte müzik dinletisi sunuldu.
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