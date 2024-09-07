İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek nikah şahidi oldu

İskenderun Belediye Nikah Salonu'ndaki törende çiftin nikah şahitliğini Kaymakam Demiryürek ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yaptı.

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