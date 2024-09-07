İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek nikah şahidi oldu
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, nikah şahitliği yaptı.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, nikah şahitliği yaptı.
Kaymakam Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur Ayşe Durmaz ve Tamer Türkoğlu'nun nikah törenine katıldı.
İskenderun Belediye Nikah Salonu'ndaki törende çiftin nikah şahitliğini Kaymakam Demiryürek ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yaptı.
Demiryürek, iyi dileklerini ilettiği çifte evlilik cüzdanını verdi.
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