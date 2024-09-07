İskenderun'da çocuklar portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, konteyner kentlerde kurulan portatif havuzlarda depremzede çocuklar yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, ilçedeki konteyner kentlerde portatif yüzme havuzu kuruldu.

Havuzlarda açılan kurslara katılan 6-18 yaş arası çocuklar, hem yüzme öğreniyor hem de eğlenerek depremin etkilerinden uzaklaşıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, gazetecilere, çocukların yüzme kurslarına yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Çocukların yüzmeyi eğlenerek öğrendiklerini belirten Gündel, şunları kaydetti:

"Çocuklar hem yaz tatillerini çok güzel bir şekilde geçiriyorlar hem de spor yapmış oluyorlar. Biz sadece çocuklarımıza burada 1-2 aylık süreçte yüzme öğretmiyoruz. Yüzme öğretmenin yanında aralarından seçme de yapıyoruz. Yetenekli çocuklarımızı kış döneminde de devam ettireceğiz."