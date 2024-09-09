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        Hatay'da AXA Sigorta'nın desteğiyle yapılan ilkokul açıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, AXA Sigorta'nın desteğiyle yapılan Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:22
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        Hatay'da AXA Sigorta'nın desteğiyle yapılan ilkokul açıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, AXA Sigorta'nın desteğiyle yapılan Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu törenle açıldı.

        Büyükdalyan Mahallesi'nde yapılan 8 derslikli ilkokulun açılışında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da eğitimin de ağır yara aldığını hatırlattı.

        Hatay'da yaraların sarılması için el birliğiyle çalışıldığını vurgulayan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünyanın en büyük iyileştirme projesini hep beraber yapıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve hayırseverlerimizle beraber buranın güzel insanlarının katkılarıyla bu iyileştirme operasyonu yürütülüyor. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Bugünümüz dünden nasıl güçlü ise yarınımız da bugünden daha güçlü olacak. Geçen sene o zorluk içerisinde okullarımızı açtık, bu sene de çok rahat bir şekilde okullarımızı açıyoruz. Önümüzdeki sene de herhangi bir aksaklık olmadan eski günlerimizden daha iyi bir eğitim ortamı göreceğiz."

        Masatlı, AXA Sigorta'ya ve deprem bölgesinde destekte bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

        - "Okulumuzu öğretim dönemine hazır etmeyi başardık"

        AXA Türkiye Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar da deprem bölgesinde kalıcı yardımlarda bulunduklarını belirtti.

        Yapımı tamamlanan okulun eğitim öğretim yılına yetişmesinden dolayı mutluluk duyduklarını anlatan Koçkar, şunları kaydetti:

        "Hatay'ın tekrar ayağa kalkabilmesi, toplumun tekrar normal düzenine dönebilmesi, iş yerlerinin ayağa kalkabilmesi için sevgili Günay ailesinin aracılığıyla Büyükdalyan Mahallesi sakinleriyle tanıştık. Bu bölgede yapabileceğimiz en kalıcı, sürdürülebilir ve en kıymetli desteğin bir okul yaptırmak olduğunu hep birlikte kararlaştırdık. Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle okulumuzu öğretim dönemine hazır etmeyi başardık."

        İlk ders zilinin çaldığı okulda 230 öğrenci eğitim öğretim görmeye başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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