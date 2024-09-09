Hatay'da tünele düşen işçi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde otoyol yapım çalışmaları sırasında 24 metrelik tünele düşen işçi yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde otoyol yapım çalışmaları sırasında 24 metrelik tünele düşen işçi yaralandı.
Belen-Antakya Otoyolu Projesi kapsamında yapılan tünel açma çalışmaları sırasında işçi A.G. (21) 24 metrelik tünele düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin halat yardımıyla kurtardığı yaralı işçi, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.