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        Hatay'da tünele düşen işçi yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde otoyol yapım çalışmaları sırasında 24 metrelik tünele düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:36
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        Hatay'da tünele düşen işçi yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde otoyol yapım çalışmaları sırasında 24 metrelik tünele düşen işçi yaralandı.

        Belen-Antakya Otoyolu Projesi kapsamında yapılan tünel açma çalışmaları sırasında işçi A.G. (21) 24 metrelik tünele düştü.

        İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin halat yardımıyla kurtardığı yaralı işçi, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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