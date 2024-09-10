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        Hatay'da depremzede çiftçilerin ürünleri kadınların elinde katma değere dönüşüyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da toprak erozyonunu önleme ve toprağın sağlığını iyileştirme odaklı onarıcı tarım konusunda eğitim alan depremzede çiftçilerin yetiştirdiği ürünler, kadın kooperatiflerinde işlenip paketlenerek pazara sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:42
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        Hatay'da depremzede çiftçilerin ürünleri kadınların elinde katma değere dönüşüyor
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da toprak erozyonunu önleme ve toprağın sağlığını iyileştirme odaklı onarıcı tarım konusunda eğitim alan depremzede çiftçilerin yetiştirdiği ürünler, kadın kooperatiflerinde işlenip paketlenerek pazara sunuluyor.

        Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçiler ve kadın üreticileri desteklemek için "Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi" başlattı.

        Toprak, su ve hava kalitesini iyileştiren, biyolojik çeşitliliği artıran ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olan onarıcı tarım yaklaşımı kapsamında, projeye katılan 120 çiftçi için Antakya EXPO Alanı ile Samandağ Belediyesi ve Arsuz ilçesindeki salonda eğitim düzenlendi.

        Akademisyenler ve ziraat mühendislerince onarıcı tarım konusunda bilgilendirilen katılımcılara, gübre, öğütme makinesi, organik ilaçlar ile çeşitli malzemeler verildi.

        Eğitimin ardından çiftçilerin yetiştirdiği biber, domates ve narenciyeler satın alınıp kentteki 3 kadın kooperatifine taşındı.

        Kadınların işleyip salça, turşu ve kurutulmuş meyve gibi ürünlere dönüştürdüğü paketler, farklı illerdeki alıcılarla buluşturuluyor.

        - Hem üretime hem de pazar bulmada devreye giriyorlar

        Proje koordinatörü Karel Büyükgazel, AA muhabirine, çiftçilere ve kadınlara verdikleri destekle pazar ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Üreticilerin, toprak onarımı, su yönetimi ve hastalıkla doğal mücadele konusunda eğitim aldığını dile getiren Büyükgazel, "Depremzede çiftçilerimizi kadın kooperatifleriyle buluşturarak yaş ürünlerinin katma değerli hale getirilmesine destekte bulunuyoruz." dedi.

        Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da satın aldıkları ürünleri dernek üyelerine ve işbirliği yaptıkları firmalara dağıttıklarını anlattı.

        Defne Kadın Kooperatifi Başkanı Nesrin Deli ise proje sayesinde yeni pazarlara kavuştuklarını dile getirdi.

        Kooperatifte görev yapan 46 yaşındaki Belgin Heybeli de çalışmanın kendilerine umut olduğunu ifade ederek, "Proje ile hem çiftçilerimiz kazanıyor hem de kadınlar işsiz kalmıyor." dedi.

        Çiftçilerden Bilal Hamurcu, Defne ilçesi Değirmenyolu Mahallesi'ndeki 25 dönümlük arazisinde sebze yetiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Depremden sonra üretimimiz sekteye uğradı, halihazırdaki ürünleri pazarlayamadık. Hatta o dönem ürünlerimizi aşevlerine ücretsiz verdik ancak sonrasında hayatımızı sürdürebilmek için para kazanmamız lazımdı. Dahil olduğumuz projede verdikleri eğitimle kendimizi geliştirdik, kooperatiflerle tanıştık. Tarlaya gelip ürünleri güzel fiyatlardan alıyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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