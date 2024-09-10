Hatay'da depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasıyla ilgili 4 sanığa dava

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Cebrail Mahallesi'ndeki Emlakbank 1. Etap Konutları'nın 7'şer katlı 6 blokunun depremde yıkılması sonucu 169 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık Mehmet Özat, firari sanık Abdullah Aytaç K, tutuksuz sanıklar Erten E. ve Mehmet İhsan A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, inşasına 1994'te başlanılan ve 1996'da tamamlanan Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılan bloklarına ait bir yapı ruhsatı, statik proje, hesap raporu ve zemin etüt bilgisi bulunmadığı belirtildi.

Ön bilirkişi raporunda ise nervürsüz (düz) donatı kullanıldığı, bina kolonlarının tabliye birleşim noktalarından kırılmış veya kopmuş olduğu, demir donatı işçiliğinin de özensiz yapıldığı kaydedilerek, "Kolon ve kirişlerde etriye ve çirozların düzensiz yerleştirildiği, kiriş-kolon sarılma bölgesinde etriye sıklaştırılmasının yeterli oranda, yönetmeliklerde verilen koşullarda, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiştir." denildi. - Yıkılan blokların müteahhitliğini kendisinin yapmadığını iddia etti

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Mehmet Özat, yapıların müteahhidinin kendisi olmadığını ileri sürdü. Konutların müteahhitliğini Nurettin M'nin yaptığını iddia eden Özat, savunmasını şöyle sürdürdü: "Bana okumuş olduğunuz müşteki ifadelerinde ve dilekçelerinde her ne kadar Emlakbank 1. Etap Konutları'nı müteahhitliğini benim yaptığımı ifade etmiş ve dilekçelerinde bu şekilde benim müteahhit olduğuma yönelik beyanda bulunmuşsalar da bu ifadeler doğruyu yansıtmamaktadır. Emlakbank Konutları'nın müteahhitliğini Nurettin M. yapmıştır ve araştırma tutanağında neden beni müteahhit olarak belirttiklerini bilmiyorum. Emlakbank 2. Etap Konutları'nın müteahhitliğini Nurettin M. ile beraber yürütmüştük. Bu 2. etapta herhangi bir yıkım olmadığı gibi can kaybının da olmadığını biliyorum. Yaklaşık 50-60 yıl önce Hatay'da müteahhitliğe başladım, bu zamana kadar çok sayıda bina yaptım, Kahramanmaraş merkezli depremden kaynaklı müteahhitliğini üstlendiğim ve yıkılan bina sayısı 3 ya da 4 olarak biliyorum. Bu yıkılan binalar da yaklaşık 40-45 yıllık binalardır. Son 10 yıl içinde yapmış olduğum yeni tarihli binaların hiçbiri yıkılmadı."

- Mehmet Özat, müteahhitlik konusunda duayenmiş Tutuksuz sanık Erten E. ise yıkılan blokların müteahhitliğini Nurettin M'nin üstlendiğini ileri sürdü. Kendisinin, Nurettin M'ye ait inşaat şirketinden yüzde 20 hisse alarak finansman desteği sağladığını, herhangi bir mühendisliği olmadığı için konutların yapımında teknik bir görev almadığını ileri süren Erten E, "Şirketin sorumlu teknik müdürü Nurettin M'ydi. İnşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Mehmet Özat olmasının sebebi o dönemlerde Mehmet Özat'ın Hatay'da bina yapımına ilişkin müteahhitlik konusunda duayen olduğunun bilinmesi ve çevresinde sevilen sayılan biri olduğunu düşündüğümden dolayı Mehmet Özat'ı yönetim kurulu başkanı yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.