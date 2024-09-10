Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir evin içerisine giren yılan, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir evin içerisine giren yılan, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.
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