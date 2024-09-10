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        Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir evin içerisine giren yılan, itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:11 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:19
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        Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir evin içerisine giren yılan, itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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