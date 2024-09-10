Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle buluştu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyeleri, öğrencilerle bir araya geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyeleri, öğrencilerle bir araya geldi.
Merkezin gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Yeşilköy Mahallesi'ndeki Sabancı Lassa Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Katılımcılar, sohbet ettikleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi, oyunlar oynadı.
Gönüllülerden İrem Özkan, çocukların yeni eğitim öğretim yılı heyecanlarına ortak olmak istediklerini söyledi.
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