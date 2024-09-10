Arsuz'da otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.
Gökmeydan ve Gözcüler mahallelerindeki otluk alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.
Ekipler, alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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