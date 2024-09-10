Hatay'da vefat eden polis memurunun oğlu için sünnet düğünü yapıldı
Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce yaşamını yitiren polis memurunun oğlu için sünnet düğünü düzenledi.
Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce yaşamını yitiren polis memurunun oğlu için sünnet düğünü düzenledi.
Polis ekipleri, 2020'de kanser nedeniyle hayatını kaybeden mesai arkadaşları Şakir Musallı'nın sünnet olacak oğlu Bulut Musallı'ya araçlarıyla eşlik etti.
İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de makamında ağırladığı çocuğa hediye verdi.
Sünnet ettirilen Musallı, etkinliğin ardından polis ekiplerince evine bırakıldı.
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