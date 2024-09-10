Hatay'da 8 ayda 19 bin 904 balon balığı avlandı

Bu kapsamda 33 balıkçıdan teslim alınan 19 bin 904 balık imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, biyolojik çeşitliliğe zarar veren balon balıklarının yakalanmasına yönelik destekler ocak-ağustos döneminde sürdü.

Hatay'da balıkçılar tarafından 8 ayda 19 bin 904 balon balığı yakalandı.

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