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        Hatay'da 8 ayda 19 bin 904 balon balığı avlandı

        Hatay'da balıkçılar tarafından 8 ayda 19 bin 904 balon balığı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:13
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        Hatay'da 8 ayda 19 bin 904 balon balığı avlandı
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        Hatay'da balıkçılar tarafından 8 ayda 19 bin 904 balon balığı yakalandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, biyolojik çeşitliliğe zarar veren balon balıklarının yakalanmasına yönelik destekler ocak-ağustos döneminde sürdü.

        Bu kapsamda 33 balıkçıdan teslim alınan 19 bin 904 balık imha edildi.

        Balon balıklarının yakalanması için desteklerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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