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        GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

        Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 02:52 Güncelleme: 11.09.2024 - 02:52
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        GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

        Sabah saatlerinde bölgeye 4 helikopter de sevk edildi.

        Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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