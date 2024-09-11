GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sabah saatlerinde ise bölgeye 3 söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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