Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:22 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ömer Faruk Koca (19) idaresindeki 60 ADK 294 plakalı sepetli motosiklet, Zeytinoba Mahallesi Tabut Gediği mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada sürücü Koca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Motosikletteki Muhammed Emin Şahin (18) ise yaralandı.

        Muhammed Emin Şahin hastaneye kaldırıldı, Ömer Faruk Koca'nın cenazesi ise morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşların taleplerini dinle...
        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşların taleplerini dinle...
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
        Hatay'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da orman yangını
        Hatay'da orman yangını
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı