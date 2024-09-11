Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ömer Faruk Koca (19) idaresindeki 60 ADK 294 plakalı sepetli motosiklet, Zeytinoba Mahallesi Tabut Gediği mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada sürücü Koca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Motosikletteki Muhammed Emin Şahin (18) ise yaralandı.
Muhammed Emin Şahin hastaneye kaldırıldı, Ömer Faruk Koca'nın cenazesi ise morga götürüldü.
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