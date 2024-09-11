Hatay'da jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi.
İl ve ilçe jandarma komutanlığından ekipler, Alaaddin Mahallesi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.
Çocuklara kişisel güvenlik konusunda eğitim veren ekipler, çeşitli hediyeler dağıttı.
Ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
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