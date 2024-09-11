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        Hatay'da zabıta ekipleri toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarını denetledi

        Hatay'da zabıta ekipleri, toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 17:25 Güncelleme: 11.09.2024 - 17:27
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        Hatay'da zabıta ekipleri toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarını denetledi
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        Hatay'da zabıta ekipleri, toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla denetim yaptı.

        Öğrenci servislerini inceleyen ekipler, dron ile gerçekleştirilen çalışmada toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarını denetledi.

        Denetimde sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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