Hatay'da zabıta ekipleri toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarını denetledi

Öğrenci servislerini inceleyen ekipler, dron ile gerçekleştirilen çalışmada toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarını denetledi.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla denetim yaptı.

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