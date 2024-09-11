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        Paris'te madalya kazanan para halterci Nazmiye Muratlı, Hatay'da karşılandı

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan para halterci Nazmiye Muratlı için memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:50
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        Paris'te madalya kazanan para halterci Nazmiye Muratlı, Hatay'da karşılandı
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan para halterci Nazmiye Muratlı için memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

        Nazmiye Muratlı'yı ilçede Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve vatandaşlar, çiçekle karşıladı.

        Araç konvoyuyla eşlik edilen milli para halterci, adını taşıyan gençlik merkezindeki programda öğrencilerle buluştu.

        Nazmiye Muratlı, yaptığı konuşmada gururlu olduğunu dile getirerek destekçilerine teşekkür etti.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan da katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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