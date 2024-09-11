Hatay Valisi Masatlı, Paris'te madalya kazanan Nazmiye Muratlı'yı kabul etti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya elde eden milli para halterci Nazmiye Muratlı'yı makamında ağırladı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre Masatlı, Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 45 kiloda üçüncü olan Nazmiye Muratlı, antrenörü Muhsin Muratlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ile makamında görüştü.

Masatlı, ziyarette milli sporcu Muratlı'yı başarılarından dolayı tebrik ederek başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.