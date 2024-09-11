Hatay'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.
Çevlik Sahili'nde caretta carettanın sahile vurduğunu görenler belediye ekiplerine haber verdi.
Yapılan incelemede öldüğü tespit edilen caretta caretta, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince götürüldü.
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