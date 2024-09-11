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        Hatay'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:14 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:27
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        Hatay'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

        Çevlik Sahili'nde caretta carettanın sahile vurduğunu görenler belediye ekiplerine haber verdi.

        Yapılan incelemede öldüğü tespit edilen caretta caretta, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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