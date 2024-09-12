Hatay'da mozaikleriyle ünlü Artemis Hamamı için gezi güzergahı oluşturulacak

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'nde yer alan Artemis Hamamı'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

İssos Harabeleri olarak da bilinen antik kentteki arkeolojik çalışmalar, Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek'in bilimsel danışmanlığında sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Roma Dönemi'nden kalan ve antik kentteki su kemerinden beslenen Artemis Hamamı'nın ziyarete açılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce onaylanan projede, kazıları tamamlanan hamam için koruma çatısı yapılacak. Tarihi eserin ziyaretçiler tarafından rahat incelenebilmesine yönelik gezi güzergahı oluşturulacak. Hamamda farklı yıllarda bulunduktan sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'ne götürülen 3 mozaik panonun reprodüksiyonları (eserinin aslına uygun kopyasının yapılması), Erzinli kadınlar tarafından yapıldıktan sonra özgün yerinde sergilenecek. - "Kadınlara mozaik reprodüksiyonu konusunda eğitim vereceğiz"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, AA muhabirine, ilk iskan tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan antik kentteki Artemis Hamamı'nın mozaikleriyle öne çıktığını söyledi. Gezi güzergahı ve koruma çatısı projesinin uygulanmasına başlandığını dile getiren Özdilek, çalışmaların bir yılda tamamlanmasının hedeflendiğini anlattı. Özdilek, mozaiklerin kadınlar tarafından yapılacak aslına uygun kopyalarının ziyaretçilerle buluşturulacağını belirterek, "İlçemizdeki kadınlara mozaik reprodüksiyonu konusunda eğitim vereceğiz. Hem antik gelenek yaşatılacak hem de ilçe kalkınacak. Bu çalışmanın çok yakın zamanda hayata geçmesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.