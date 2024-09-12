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        Hatay'da mozaikleriyle ünlü Artemis Hamamı için gezi güzergahı oluşturulacak

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'nde yer alan Artemis Hamamı'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:35
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        Hatay'da mozaikleriyle ünlü Artemis Hamamı için gezi güzergahı oluşturulacak
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'nde yer alan Artemis Hamamı'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

        İssos Harabeleri olarak da bilinen antik kentteki arkeolojik çalışmalar, Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek'in bilimsel danışmanlığında sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında, Roma Dönemi'nden kalan ve antik kentteki su kemerinden beslenen Artemis Hamamı'nın ziyarete açılması planlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce onaylanan projede, kazıları tamamlanan hamam için koruma çatısı yapılacak.

        Tarihi eserin ziyaretçiler tarafından rahat incelenebilmesine yönelik gezi güzergahı oluşturulacak.

        Hamamda farklı yıllarda bulunduktan sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'ne götürülen 3 mozaik panonun reprodüksiyonları (eserinin aslına uygun kopyasının yapılması), Erzinli kadınlar tarafından yapıldıktan sonra özgün yerinde sergilenecek.

        - "Kadınlara mozaik reprodüksiyonu konusunda eğitim vereceğiz"

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, AA muhabirine, ilk iskan tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan antik kentteki Artemis Hamamı'nın mozaikleriyle öne çıktığını söyledi.

        Gezi güzergahı ve koruma çatısı projesinin uygulanmasına başlandığını dile getiren Özdilek, çalışmaların bir yılda tamamlanmasının hedeflendiğini anlattı.

        Özdilek, mozaiklerin kadınlar tarafından yapılacak aslına uygun kopyalarının ziyaretçilerle buluşturulacağını belirterek, "İlçemizdeki kadınlara mozaik reprodüksiyonu konusunda eğitim vereceğiz. Hem antik gelenek yaşatılacak hem de ilçe kalkınacak. Bu çalışmanın çok yakın zamanda hayata geçmesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hamamın ziyarete açılmasının önemine değinen Özdilek, şöyle konuştu:

        "Proje, Hatay ve Erzin'in turizmi için çok önemli bir gelişme olacak. Epiphaneia Antik Kenti ekibi olarak çalışmalara ilk hamamla başlayacağız. Burası bir cazibe merkezi, çekim noktası olacak. Eşsiz ve çok iyi korunmuş mozaikleri tekrar burada halka sergileme gayesindeyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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