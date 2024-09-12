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        AFAD'daki deprem konutları kura töreni Hatay, Osmaniye ve Adana'da da takip edildi

        Depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'da da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni" takip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:18
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        AFAD'daki deprem konutları kura töreni Hatay, Osmaniye ve Adana'da da takip edildi
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        Depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'da da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni" takip edildi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde takip ettikleri törende, gazetecilere, Hatay için mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Depremlerin ardından kentin yeniden inşa sürecinde büyük bir iyileştirme operasyonuna sahne olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Şu an itibarıyla gerek inşaatı biten, devam eden, ihalesi yapılan, projelendirilen toplam konut sayımız 153 bin 35'tir. Diğer taraftan planlanan, biten, inşaatı devam eden ticari yapı sayımız ise 14 bin 33'tür, yani toplamda 167 bin 68 bağımsız bölümün şu ana kadar çalışmasına başlanmış oldu. 3 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız şehrimize teşrif buyurmuşlardı, daha sonra da ikinci bir kura gerçekleşti. Bu iki kurada da şu ana kadar 10 bin 885 konutun kurasını çekmiş olduk. Bugün de yine konutlarımızla ilgili kura çekimi oldu, 7 bin 519 konutumuzun da şu an itibarıyla kurasını çekmiş olduk."

        Yeni konutların eskisinden daha güçlü, dayanıklı ve sağlam yapıldığının altını çizen Masatlı, kurada adı çıkan vatandaşlara hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        - Osmaniye ve Adana

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da makamından takip ettiği AFAD'daki törende, kentte yapımı tamamlanan 90'ı kırsal konut olmak üzere 507 konutun hak sahibinin belirlendiğini söyledi.

        Depremzede vatandaşlara yeni konutlarının hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Huzur ve güven içinde güle güle otursunlar inşallah." dedi.

        Adana'da da yapımı tamamlanan 240 konutun hak sahibi belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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