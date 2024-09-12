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        Hatay'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:26 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:28
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        Hatay'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        A.K. (68) idaresindeki 31 AAF 160 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa yolunun Güzelce mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.D'nin kullandığı 06 EAV 26 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Osman Erdoğan'ın (64) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralanan sürücü A.K. ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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